Негативный фон на западных биржах создали корпоративные отчеты и госдолг США - эксперты

Негативный фон на западных биржах в четверг, 28 июля, создавали корпоративные отчеты, а также ситуация с госдолгом США.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, торги на западных фондовых площадках в четверг проходили преимущественно на негативной территории. Финансовые результаты Air France, Lefarge SA, Siemens, Credit Suisse Group AG, Volkswagen AG и BASF SE оказались хуже ожиданий рынка. В то же время, DuPont – крупнейшая в мире химическая компания - увеличила прогноз прибыли, что несколько поддержало рынок. Компания Colgate-Palmolive Co и Avon также опубликовала сильные финансовые результаты.

По словам аналитиков, статистика, вышедшая в США, была в четверг неоднозначной. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого уровня с апреля этого года, а индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос, тогда как ожидалось снижение.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии за июнь и предварительные данные по индексу потребительских цен Еврозоны за июль. В США будет опубликована следующая статистика: предварительный ВВП за второй квартал, Чикагский индекс деловой активности за июль и индекс потребительских ожиданий, рассчитываемый Университетом Мичиган.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги четверга с незначительным ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (12,9 млн. грн.). Все предприятия индексной корзины, кроме Стахановского вагоностроительного завода (-0,32%), завершили торги в зеленой зоне. Наибольший рост показали бумаги «Стирола» (+1,22%), «Райффайзен банка Аваль» (+0,95%) и Алчевского металлургического комбината (+0,93%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 июля, повысился на 0,40% – до 901,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 108 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,27% – до 2327,58 пункта. Общий объем торгов составил 159 млн. 622 тыс. грн., из них на срочном рынке – 40 млн. 186 тыс. грн.