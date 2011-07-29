Инвесторам так и не удалось найти аргументы для возвращения на рынок акций - эксперт

Несмотря на то, что индекс Украинской биржи находится в состоянии консолидации в течение месяца, а компании опубликовали финансовые результаты за второй квартал, инвесторам так и не удалось найти убедительные аргументы для возвращения на украинский рынок акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в четверг, 28 июля, прибавил 0,3% вслед за ростом фондовых индексов США в первой половине американской торговой сессии. При этом торговая активность сохранилась на сравнительно низком уровне. Так, объем сделок с акциями на рынке заявок Украинской биржи составил менее 45 млн. грн., что способствовало снижению 10-дневной средней до минимальных значений начала месяца. В ходе торговой сессии большинство акций рынка заявок продемонстрировали рост, однако эти данные уже неважны, поскольку снижение фьючерсов на индекс S&P 500 сегодня утром нивелирует вчерашние завоевания покупателей.

По словам аналитика, в настоящий момент индекс Украинской биржи находится на расстоянии 3,3% от минимального уровня текущего года, который предположительно должен выступить значимым уровнем поддержки. Вплоть до достижения данного уровня инвесторам с горизонтом от 2 до 3 кварталов следует придерживаться существующих позиций.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 июля, повысился на 0,40% – до 901,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 108 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,27% – до 2327,58 пункта. Общий объем торгов составил 159 млн. 622 тыс. грн., из них на срочном рынке – 40 млн. 186 тыс. грн.