Эксперт: фьючерсы на индекс S&P 500 опустились ниже уровня поддержки в 1300 пунктов

Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня утром опустились ниже поддержки на уровне 1300 пунктов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, добавил он, «индексу S&P 500 вчера удалось удержаться выше своего уровня поддержки, что сохраняет шансы на незначительное и плавное снижение рисковых активов в первой половине сегодняшнего дня».

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня сложился умеренно негативный. «В случае сильного снижения в начале сессии лучше искать возможности для открытия внутридневных длинных позиций, а также не следует переносить спекулятивные позиции через выходные вне зависимости от направления позиции», - рекомендует аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, ключевыми событиями сегодняшней торговой сессии станут публикации экономических данных по ВВП США за второй квартал 2011 года в 15:30 по киевскому времени и регионального индекса деловой активности Chicago PMI в 16:45.