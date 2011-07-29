Украинские фондовые рынки в четверг выросли после двух дней падения - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 28 июля, продемонстрировали рост после двух торговых сессий падения.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции «Райффайзен банка Аваль» на Украинской бирже в четверг укрепились на 0,95% после четырех торговых сессий снижения. Котировки «Укрсоцбанка» также выросли - на 0,33% после падения на протяжении трех торговых сессий.

Кроме того, аналитики отмечают, что торги бумагами «Азовстали» на Украинской бирже в четверг закрылись ростом котировок на 0,78% после четырех торговых сессий падения.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 июля, повысился на 0,40% – до 901,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 108 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,27% – до 2327,58 пункта. Общий объем торгов составил 159 млн. 622 тыс. грн., из них на срочном рынке – 40 млн. 186 тыс. грн.