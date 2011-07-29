Эксперт: отскок на рынке акций США продлился менее одного дня

Отскок на рынке акций США продлился менее одного дня.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на мировых фондовых рынках аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Так, по его словам, уже во второй половине четверга, 28 июля, продажи акций вновь активизировались. В результате фондовые индексы S&P 500 и DJIA не удержались на позитивной территории и завершили день снижением на 0,3% и 0,5% соответственно. Наибольшие потери, причем с существенным отрывом, вновь понесли акции промышленных компаний. При этом результаты публикации финансовых результатов компаний были скорее нейтральными: негативные сюрпризы компенсировалось позитивными.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «предполагается, что причиной снижения фондовых индексов в США стали ожидания провала одного из конкурирующих планов по увеличению лимита госдолга Соединенных Штатов, которые оправдались после закрытия торговых площадок. Однако мы знали, что план республиканской партии не только не находит поддержки среди республиканцев, но и будет ветирован президентом США в случае чувственного одобрения органами законодательной власти».

Таким образом, по мнению аналитика, будет более практичным полагать следующее. В первой половине дня 28 июля фондовые индексы США корректировались вверх после сильного снижения накануне, но отсутствие стимулов для роста не позволило покупателям удержать позиции. Вплоть до начала следующей торговой недели динамика рынков акций будет определяться фундаментальными факторами: публикацией квартальных отчетов, а также результатами публикации экономических данных.

По прогнозам П.ИЛЬЯШЕНКО, негативное влияние на настроения также будет оказывать пока что малозаметное ухудшение ситуации на долговом рынке стран PIGS. Так, сегодня утром рейтинговое агентство Moody`s уже успело понизить суверенный рейтинг Испании. Тем временем доходности долговых обязательств стран европейской периферии продолжают расти, хотя и все еще находятся ниже максимальных уровней месяца.