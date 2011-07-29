Фонд госимущества получил материалы для проведения оценки энергокомпаний

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) поступила финансовая отчетность от ПАО "Киевэнерго, ОАО" Закарпатьеоблэнерго" и ОАО "Западэнерго ", сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Стоимость пакетов акций, установленная на основе данных финансовой отчетности предприятий, будет передана Фондом на рассмотрение конкурсных комиссий по продаже энергокомпаний для определения начальной цены этих пакетов на конкурсе.

Напомним, несколько дней назад ФГИУ обратился письмами к этим предприятиям с просьбой предоставить информацию об их финансовой отчетности для обеспечения определения стоимости государственных пакетов акций в АО, подлежащих продаже.

Согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, утвержденному ФГИУ, 25% акций "Киевэнерго", 50% акций "Закарпатьеоблэнерго" и 45,103% акций "Западэнерго" могут быть выставлены на продажу в августе 2011 г.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.