Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг продемонстрировали рост - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг, 28 июля, продемонстрировали рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в четверг вырос на 2,2%. Это было обусловлено, в первую очередь, значительным спросом на акции агропромышленной компании Kernel, которые поднялись в цене на 5,38% после двух торговых сессий снижения. Среди лидеров роста также оказались акции производителя молочных продуктов Milkiland (+1,06%) и агрокомпании Astarta (+0,55%).

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки Cadogan Petroleum выросли на 4,85%. Акции Regal Petroleum снизились на 2,02% после впечатляющего роста на 12,82% во время предыдущей торговой сессии. Бумаги JKX Oil & Gas просели на 2,30%.