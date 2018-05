Июль на фондовых рынках оказался жарким

Ситуация на фондовых рынках к концу июля сложилась удручающая. В частности, «европейский вопрос», несмотря на решение лидеров стран еврозоны 21 июля о дополнительной помощи Греции, снова стал актуальным. Так, уже 25 июля настроения инвесторов снова сменились на негативные. Это было связано с понижением рейтинга Греции агентством Moody’s.

Данная тема получила продолжение в последующие дни. Так, отмечает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, агентство Moody’s 29 июля понизило суверенный рейтинг Испании. По его прогнозам, пока что малозаметное ухудшение ситуации на долговом рынке стран PIGS будет оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. Тем временем доходности долговых обязательств стран европейской периферии продолжают расти, хотя и все еще находятся ниже максимальных уровней месяца.

Несмотря на важность проблем Евросоюза, главным фактором снижения рынков акций в конце июля стал вопрос государственного долга США.

Так, сообщает П.Ильяшенко, мировые фондовые рынки начали последнюю неделю месяца сильным снижением. Однако аналитик относится к перспективам решения вопроса госдолга США с изрядной долей оптимизма. «В теории отсутствие договоренностей означает гипотетическую возможность технического дефолта США в первых числах августа. При этом реакция рынков кажется слишком эмоциональной, так как мы знаем, что политики могут не достичь компромисса вплоть до последней минуты», - считает он.

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» отмечают, что торги на западных фондовых площадках 27 июля проходили с негативной динамикой индексов. Как и ранее, основным фактором снижения стали разногласия по вопросу увеличения лимита госдолга США, что ставит под угрозу высший суверенный рейтинг страны - ААА. Кроме этого, 26 июля рейтинговые агентства Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch заявили, что они могут понизить рейтинг США, если соглашение по долговому лимиту не будет достигнуто.

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик подытоживает данный вопрос: «Ситуация на фондовых рынках, безусловно, остается нервозной и явно не способствует покупкам. Инвесторы во всем мире с опасением и одновременно с надеждой ожидают 2 августа - критический срок, к которому власти США должны прийти к консенсусу относительно планки госдолга. В условиях неопределенности в отношении будущего американской экономики игроки предпочитают избавляться от высокорисковых активов, предпочитая инвестиции в золото и иену, которые традиционно считаются тихой гаванью».

На фоне долгов Европы и США «затененным» остался еще один важнейший для фондовых рынков фактор – отчетность мировых корпораций за второй квартал. Несмотря на некоторую недооцененность, результаты компаний все же оказали влияние на тренд фондовых индексов в июле, ведь сезон отчетов традиционно является серьезным показателем состояния мировой экономики.

Нынешний сезон отчетов оказался весьма противоречивым. Результаты многих компаний во втором квартале несколько разочаровали инвесторов, хотя однозначно негативными их назвать также нельзя. Но и хороших отчетов оказалось меньше, чем хотелось игрокам, что ослабило влияние данного фактора на фондовые рынки и не дало ему проявиться в полную силу.

Кроме того, макроэкономическая статистика (которая раньше становилась последним прибежищем оптимистов) сейчас также не радует инвесторов и становится дополнительным фактором, играющим на понижение акций. В частности, сообщают аналитики ИГ «Сократ», 27 июля статистика из США по объему заказов на товары длительного пользования неожиданно оказалась намного хуже ожиданий, что также отразилось на снижении индексов. Финансовые результаты Juniper Networks Inc, Delta Air Lines Inc. разочаровали инвесторов, но, тем не менее, некоторый позитив на рынок внесли сильные квартальные отчеты таких компаний, как ConocoPhillips, Boeing Co., Amazon и Dow Chemical Companу.

Также аналитики ИГ «Сократ» отмечают, что опубликованные накануне, 26 июля, корпоративные отчеты американских и европейских компаний, оказались неоднозначными. Так, финансовые результаты Deutsche Bank, UBS AG, BP Plc и прогнозы прибыли 3М и UPS разочаровали инвесторов, тогда как квартальный отчет Ford Motor оказался лучше прогнозов. В июне продажи новых домов в США снизились, а данные по индексу потребительского доверия в стране, наоборот, порадовали инвесторов, что несколько сдержало падение индексов. Как следствие, торги на фондовых биржах Европы и США 26 июля завершились со смешанной динамикой индексов.

В последний торговый день месяца, 29 июля, макроэкономическая статистика оказалась особо негативной. Рост ВВП США за второй квартал 2011 года составил всего 1,3%, тогда как эксперты прогнозировали 1,9%. Такое завершение июля, в сочетании с неизвестностью в отношении госдолга США и с продолжением европейского кризиса, оставляет перспективы августа «обнадеживающими» для пессимистов. Однако, возможно, не все так мрачно, как кажется…

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко отмечает, подводя итоги месяца: «В целом июль выдался достаточно волатильным для рынков акций, несмотря на отличную корпоративную отчетность компаний с мировыми именами за второй квартал, поскольку долговой кризис в Греции и угроза снижения кредитного рейтинга США несколько выбили почву из-под ног инвесторов».

По мнению аналитика, инвесторы разделились на два лагеря, одни считают, что проблема потолка госдолга США будет решена сегодня - завтра, другие – что принятие окончательного решения по данному вопросу несколько затянется, вплоть до последнего момента. В частности, 10 августа Минфин США должен будет производить выплаты по своим обязательствам. Таким образом, кредитный рейтинг США в этом случае остается под угрозой.

При этом, подчеркивает Е.Евдоченко, на отечественном рынке акций пока что наблюдается некий паритет между обеими сторонами участников торгов. Украинский рынок не паникует, а индекс UX пока стабильно держит оборону в 2300 пунктов.

Таким образом, фондовые рынки в августе будут подвержены значительным угрозам. Наихудшие опасения вполне могут оправдаться. Однако возможно и то, что мудрость у американских политиков возьмет верх над азартом предвыборной гонки, и вопрос госдолга США получит положительный ответ…

Игорь Галычак (УНИАН)