"Укртелеком" погасил облигации серии «В» на сумму 250 млн. грн.

Компания "Укртелеком" осуществила погашение облигаций серии «В» на сумму 250 млн. грн. и оплатила проценты за последний процентный период. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «погашение и уплата процентов состоялись в сроки, установленные проспектом эмиссии облигаций».

Согласно проспекту эмиссии, первичное открытое размещение облигаций было осуществлено 28 июля 2008 года. Конечным сроком погашения облигаций было определено 26 июля 2011 года.

Процентная ставка по облигациям серии «В» в разные процентные периоды была определена в размере 15-19%.

Привлеченные средства планировалось использовать для строительства и модернизации сетевой инфраструктуры, сети мобильной связи третьего поколения (3G), развития перспективных услуг и др.

Справка УНИАН. Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м полугодии 2011 года составил 215,41 млн. грн. Доход компании от услуг связи за 1-е полугодии 2011 года составил более 3,9 млрд. грн.

Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.