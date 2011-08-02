Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) будет переименована в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, а также изменит определенные принципы своей работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 3610-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о национальных комиссиях, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг», который был подписан 2 августа 2011 г. Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как разъяснили в пресс-службе, комиссия является государственным коллегиальным органом в составе председателя комиссии, шести членов и центрального аппарата. Согласно закону, отныне Нацкомиссия подчинена Президенту Украины и подотчетна Верховной Раде.

Законом закреплено, что предельная численность работников комиссии утверждается Президентом Украины, а штатное расписание комиссии утверждается ее председателем по согласованию с Министерством финансов Украины.

Кроме того, закон устанавливает, что заседания Национальной комиссии, которые являются основной формой ее работы, будут проводиться по решению председателя комиссии и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины общего количественного состава регулятора, а все решения принимаются большинством голосов ее общего количественного состава. При принятии решений председатель и все остальные члены Национальной комиссии будет иметь один голос. Закон также определяет унифицированные требования к членам Национальной комиссии, основания и обстоятельства, при которых ее члены могут быть освобождены от должности.

«Теперь, после подписания Закона главой государства и его вступления в силу, среди наших дальнейших шагов - внесение изменений в положение о комиссии и других внутренних документов, - отмечает председатель комиссии Дмитрий ТЕВЕЛЕВ. Также, по его словам, в ближайшее время планируется внутренняя реорганизация системы комиссии, которая, по его мнению, поможет повысить эффективность работы.

Напомним, что данный Закон был принят Верховной Радой 6 июля этого года. Документ вступит в силу через тридцать дней со дня его опубликования.