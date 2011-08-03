Азаров поручил ФГИУ и Минэкономразвития проинспектировать приватизированные предприятия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Фонду государственного имущества Украины и Министерству экономического развития и торговли проверить работу приватизированных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров.

«Поручаю Министерству экономики и Фонду госимущества до конца года провести детальный анализ работы приватизированных предприятий, их инвестиционных планов, перспективных планов и предложить комплекс мер по наведению порядка в этой сфере вплоть до изменения законодательства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Поводом для такого решения, отметил премьер-министр, стала имеющаяся информация о неэффективной работе приватизированного предприятия «Севастопольский морской завод».

Он отметил, что на сегодняшний день предприятие находится в плачевном состоянии.

«Запустение и развал (на предприятии – УНИАН), тысячи людей потеряли работу», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что руководство приватизированного предприятия просит государственный заказ на строительство судов.

«То есть пусть плательщики налогов заплатят нам (предприятию – УНИАН), потому что мы сами ничего не можем. Очень оригинальное решение. Никакой инициативы, никаких инвестиций. А как завод будет выполнять заказы, если оборудование ржавое, а все классные работники ушли «світ за очі». Зачем обществу такие собственники с таким уровнем мышления», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которого входят 11 ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.

59,9585% акций «Севморзавода» принадлежит компании Malter Enterprises Limited (Кипр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Судостроителями Севастопольского морского завода, начиная с 1952 года, было построено 75 плавучих кранов и крановых судов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн.