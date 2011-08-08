Биржи Европы закрылись спадом, немецкий Dax обвалился на 5%

Ведущие европейские фондовые индексы продемонстрировали значительную негативную динамику к концу торговой сессии понедельника на фоне сохраняющейся напряженности вокруг экономики региона, а также после решения агентства S&P понизить суверенный рейтинг США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщают РИА Новости, к концу торговой сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 3,39% - до отметки 5068,95 пункта. Германский DAX снизился на 5,02%, составив 5923,27 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов опустился на 4,58% - до 3125,19 пункта.