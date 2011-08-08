Индекс ПФТС сегодня обвалился на 6,19%, "Украинской биржи" – на 8,28%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 8 августа, обвалился на 6,19% – до 780,73 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 212 млн. 426 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 8,28% – до 1952,59 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 384 млн. 423 тыс. грн., из них на срочном рынке – 202 млн. 417 тыс. грн.