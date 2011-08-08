S&P понизило кредитные рейтинги ряда значимых для экономики США финансовых компаний

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило с AAA до AA+ долгосрочные кредитные рейтинги ряда значимых для экономики США финансовых компаний, деятельность которых напрямую зависит от ситуации с государственными облигациями страны, сообщает РБК.

Прогноз по всем рейтингам - "негативный". Кредитные рейтинги эмитентов и выпущенных ими облигаций исключены из списка на пересмотр с возможностью понижения.

В число компаний, рейтинги которых были понижены на одну ступень, вошли несколько банков, состоящих в ипотечном кооперативе региональных кредиторов Federal Home Loan Banks и кооперативе Farm Credit System Banks, обеспечивающем кредитами компании агропромышленного комплекса.

Кроме того, в списке оказались крупнейшие американские ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, национализированные Минфином США в 2008г., в начале глобального финансового кризиса.