Российские биржевые индексы сегодня испытали рекордное дневное падение с 2008 г.

Падение акций на российском рынке усилилось в понедельник в результате принудительного закрытия позиций на фоне глобальных распродаж рискованных активов, а биржевые индексы испытали рекордное дневное падение с 2008 г., сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, российские индексы с легкостью ушли к уровням прошлого года. Так, индекс ММВБ упал за день на 5,33%, вернувшись к уровням середины ноября - 1.499,79 пункта, индекс РТС потерял 7,84%, рухнув до 1.657,77 пункта - впервые с первых чисел декабря 2010 г.