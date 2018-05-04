Новая фаза мирового кризиса на пороге?

Еще совсем недавно были очень модными споры, какую же графическую форму будет иметь последний кризис - "V" или "W", иными словами, стоит ли ожидать новой его фазы. Теперь эта тема вновь стала актуальной. Обо всем по порядку ...

Казалось, что прошлая неделя, в отличие от предыдущей со всеми опасениями относительно вероятности увеличения долгового потолка США, должна была принести облегчение на мировые рынки. Однако, не успели демократы и республиканцы скрепить своими подписями соглашение по госдолгу, что должно было спасти американскую, а с ней и мировую экономику от дальнейшего раскачивания кризисного маятника, как становится все очевиднее, что призрак экономического коллапса никуда не исчез. Даже наоборот - он начал приобретать четкие очертания.

Так, уже первого августа "поплыл" американский рынок. Одной из основных причин стал доклад по индексу деловой активности в промышленности США, опубликованный Институтом по управлению поставками. По итогам июля 2011 г. этот показатель неожиданно снизился до 50,9 пункта, аналитики же ожидали роста до 55 пунктов. Злые языки, правда, говорят, что падение американского рынка, которое длилось с небольшими перерывами на протяжение всей прошлой недели, произошло потому, что американские политики слишком долго перетягивали друг на друга "долговое" одеяло.

Как бы то ни было, однако это лишь начало. Дальше - больше. Уже 2 августа зафиксирована коррекция на европейских рынках. Причина - конечно же, Америка, а также опасения относительно дальнейшей судьбы третьей по мощности экономики еврозоны - Италии. Как заявляют некоторые эксперты, для страхов есть реальные основания. Экономисты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research) пришли к неутешительному выводу, что Италия, скорее всего, вынуждена будет объявить дефолт. Составив компьютерные модели развития событий по "плохим" и "хорошим" сценарием, эксперты отмечают - Италия не сможет избежать краха, если экономика страны не сделает большого скачка, а это в нынешних условиях вряд ли возможно, поскольку, например, в первом квартале 2011 года итальянская экономика выросла всего на 0,1% и в ближайшее время ускорения развития не ожидается. Правда, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони потратил не один час на опровержение подобных прогнозов, однако уже с середины прошлой недели европейские рынки ушли в штопор.

Настоящий "девятый вал" на мировой рынок принесло воскресенье, 5 августа, а именно решение рейтингового агентства S&P понизить долгосрочный кредитный рейтинг США на одну ступень до уровня "АА+" с негативным прогнозом. По словам финансовых аналитиков, ситуация не катастрофическая, но унизительная для США. И действительно, это произошло впервые за всю американскую историю.

А дальше, как водится, "кто лежачего не пнет" ... Крупнейший кредитор США - Китай сделал резкое заявление, в котором обвинил американское правительство в неспособности предотвратить кризис, а также подчеркнул необходимость введения новой мировой резервной валюты. "Мир должен иметь новую резервную валюту, которая заменит доллар", - отмечается в обращении.

Таким образом, результаты прошлой недели оказались абсолютно несостоятельными, если не сказать катастрофическими. По некоторым оценкам, мировой рынок акций на опасениях инвесторов относительно вероятности новой рецессии потерял более 2 трлн дол. Сумма, на которую снизился всемирный индекс акций MSCI All-Country World Index, фактически равна размеру экономики Франции. Американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 840 млрд долл. рыночной капитализации компаний за неделю, тогда как акции Европы MSCI Europe подешевели на 817 млрд дол.

Очевидно, все эти угрозы заставили представителей европейского центробанка провести срочные консультации. Как следствие, появился план по выкупу государственных долговых бумаг стран еврозоны. И хотя в ЕЦБ не уточнили, о каких именно странах идет речь, очевидно, что это касается долговых бумаг Италии и Испании. Цель ясна - сделать все возможное, чтобы успокоить рынки. Однако, судя по тому, как рынки встретили начало новой недели, пока этого сделать не удается. Понижение рейтинга США привело к падению азиатских рынков. В частности, сводный индекс азиатских торговых площадок, кроме Японии, упал на 3%, индекс Токийской фондовой биржи Nikkei потерял 2,18%. Параллельно рейтинговое агентство Moody`s заявило о том, что тоже может понизить рейтинг США до 2013 г. в случае, если значительно ухудшатся прогноз развития крупнейшей экономики мира или ожидания сокращения дефицита бюджета.

В связи с неопределенностью, которая сегодня царит на рынках, вопрос, имеем ли мы дело с новой фазой кризиса, наконец, что дальше ожидает мировую экономику, а с ней и украинскую, является на удивление актуальными.

По мнению заведующего отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергея Кульпинского, если кризис 2008 был связан с частными банковскими институтами то нынешние события связаны с тем, что государства проводили необдуманную фискальную политику, не стимулирующую спрос в экономике. По словам эксперта, падение мировых фондовых рынков, скорее всего, еще будет продолжаться несколько недель, после чего снова произойдет коррекция швейцарского франка, падение цены на золото и освобожденный капитал отправится в страны с высокой производительностью, в частности в Китай (где в предыдущем году было проведено 45% всех IPO). Из-за неэффективности фискальных программ стран, в частности США, совокупный спрос до конца года будет падать и тормозить экономический рост и рынок акций. А это добавит опасений по поводу вложений за границу в целом.

Как следствие, по словам С. Кульпинского, многие экономики станут еще более закрытыми и это коснется Украины. "Нашу экономику может поддержать более рациональная политика использования внутренних сбережений, которые составляют 300 млрд грн. (в банках)", - отметил эксперт. Что касается валютного курса, то, скорее всего, доллар постепенно укрепит свои позиции в мировом масштабе и НБУ поддержит политику курса до конца года.

По словам заместителя директора аналитического департамента инвестиционной группы "Сократ" Ивана Панина, в краткосрочной перспективе фондовые рынки будут демонстрировать снижение. Также, по мнению аналитика, сохраняется риск новой рецессии. "США могут ее отсрочить, приняв пакет стимулирования QE3, однако вероятность его быстрого принятия небольшая", - добавил он.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с 2008 г., аналитик отметил, что текущие события на мировых фондовых рынках были вызваны долговыми проблемами США и стран еврозоны, а также снижением темпов развития мировой экономики, а в 2008 г. все произошло из-за кризиса на рынке недвижимости в США и в сфере ликвидности.

По словам И.Панина, Украина также может продемонстрировать замедление развития экономики, связанное с отсутствием спроса на экспортируемую продукцию, а также падением внутреннего спроса.

Андрей Гарасим (УНИАН)