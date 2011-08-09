Азиатские рынки обвалились во вторник на фоне проблем в США

Сразу после открытия торгов во вторник азиатские рынки резко поползли вниз на фоне опасений о том, что США не удастся избежать рецессии, сообщает BBC.

Главный японский индекс Nikkei 225 упал на 4,8%, южнокорейский Kospi – на 7,3%, а австралийский ASX – на 4,7%.

В понедельник вечером, несмотря на выступление президента США Барака ОБАМЫ, который попытался успокоить инвесторов, на Уолл-стрит было зарегистрировано самое серьезное падение котировок с конца 2008 года.

По итогам торгов понедельника индекс Dow Jones снизился на 634 пункта (- 5,5%), индекс S&P 500 снизился на 79 пунктов (-6,7%) , а Nasdaq - на 174,72 пункта (- 6,9%). Для Dow Jones это рекордно низко падение с 2008 г.

В дополнение к лишению американских государственных заимствований высшего рейтинга надежности агентство Standard & Poor`s в понедельник снизило с ААА до АА+ прогноз долгосрочного рейтинга для крупнейших игроков ипотечного рынка США - Fannie Mae и Freddie Mac.