На фондовых рынках обвал продолжается

На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается обвал. Так, индекс "Украинской биржи" по состоянию на 12:09 обвалился на 7,95% - до 1797,31 пунктов, сообщает сайт биржи.

Общий объем сделок составил 158 млн. 439 тыс. грн. Индекс ПФТС упал на 3,38% - до 754,38 пунктов.

Обвал также продолжается и на европейских рынках. Так, по состоянию на 11:30 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 упал на 4,3%, немецкий DAX - на 6%. Российский индекс РТС упал на 7,55% - до 1532,65 пунктов.

Панику инвесторов на рынках породили опасения о том, что США и некоторым странам Евросоюза не удастся избежать рецессии.