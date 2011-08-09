Фондовые торги в США открылись повышением ведущих индексов

Фондовые торги в США открылись 9 августа 2011 г. повышением ведущих индексов в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, сообщает РБК. Инвесторы рассчитывают, что регулятор предложит меры стимулирования ведущей мировой экономики и восстановит доверие к финансовой системе страны.

В плюс на оптимизме участников торгов ушли акции банковского сектора: бумаги крупнейшей в США кредитной организации Bank of America выросли в цене на 7,4% (накануне котировки банка обвалились на 20%), Citigroup - на 4,9%. Цены на акции страховщика American International Group Inc. прибавили 3,37%.

По состоянию на 17:25 по киевскому времени индекс Dow Jones повысился на 190,87 пункта (+1,77%) - до 11000,72 пункта, индекс S&P - на 25 пунктов (+2,23%) - до 1144,46 пункта, а индекс Nasdaq - на 61,71 пункта (+2,62%) - до 2419,40 пункта.