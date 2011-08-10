Фондовые рынки Азии резко пошли вверх

Основные фондовые рынки Азии открылись утром в среду значительным ростом после того, как Dow Jones и NASDAQ в США отыграли значительную часть потерь, которые эти индексы понесли днем ранее.

Японский Nikkei вырос на 1,92%, составив 9116,38 пункта, а южнокорейский KOSPI повысился на 4,2 %.

Фондовые рынки США отыграли во вторник значительную часть падения на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что процентная ставка остается неизменной, на рекордно низком уровне - 0,25%, передает "Газета.Ru".