Фондовые рынки Азии резко пошли вверх
10:21, 10 августа 2011Фондовый рынок
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Основные фондовые рынки Азии открылись утром в среду значительным ростом после того, как Dow Jones и NASDAQ в США отыграли значительную часть потерь, которые эти индексы понесли днем ранее.
Японский Nikkei вырос на 1,92%, составив 9116,38 пункта, а южнокорейский KOSPI повысился на 4,2 %.
Фондовые рынки США отыграли во вторник значительную часть падения на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что процентная ставка остается неизменной, на рекордно низком уровне - 0,25%, передает "Газета.Ru".
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