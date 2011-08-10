Индекс ПФТС по состоянию на 16:30 упал на 2,99%, Украинской биржи – на 5,43%

Индекс ПФТС, по состоянию на 16:30 среды, 10 августа, упал на 2,99% - до 716,36 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 883 млн. 761 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 5,43% – до 1816,45 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 363 млн. 832 тыс. грн., из них на срочном рынке – 211 млн. 292 тыс. грн.