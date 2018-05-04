Рейтинговые агентства: обвал рынка "заказали"?

Последние события на мировых рынках активизировали атаку на ведущие рейтинговые агентства, заявления которых, по мнению возмущенной стороны – ЕС и США – делаются в интересах крупных инвесторов и зачастую не соответствуют действительности. То есть, их обвиняют в развинчивании напряженки на основных торговых площадках, что на данный момент спровоцировало опасения по поводу повторения рецессии.

Первой ласточкой было решение в мае т.г. властями Португалии провести прокурорскую проверку действий агентств, которые, по их мнению, необходимо призвать к ответственности за финансовые потери страны в результате долгового кризиса. ЕС на фоне снижения рейтингов проблемных стран призадумался о создании европейского агентства. Даже говорилось об иных принципах его работы, чем у «аудиторов» с американской пропиской. Якобы оплачивать присвоение рейтингов будут сами инвесторы, а не эмитенты.

Глава Еврокомиссии Жозе Баррозу тогда заявил: "Со всем уважением к этим рейтинговым агентствам, наши институты чуть лучше знакомы с ситуацией в Португалии. Наши результаты более оправданны". По его мнению, агентства действуют по указке из-за рубежа, "спекулятивно" занижая европейские показатели, доводя их до "мусорного".

Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле считает, что действиям Moody`s нет оправдания. "Мы должны разрушить олигополию рейтинговых агентств", - считает он.

Стоит отметить заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которую после прогноза S&P о возможном дефолте Греции цитировали СМИ: "Что касается вопроса о рейтинговых агентствах, я могу сказать, что необходимо иметь собственное суждение, прислушиваясь к ним", - заявила она, добавив, что доверяет экспертам Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Еврокомиссии.

На прошлой неделе взбунтовалась Италия. Прокуратура страны занялась Moody`s Investors Service и Standard & Poor`s. Она изъяла документы в местных офисах агентств, допросила ряд сотрудников. Причем активизация правоохранительных органов выглядит несколько запоздалой – с начала августа доходность по итальянским облигациям почти достигла порога ценных бумаг Греции, Ирландии и Португалии (у них было свыше7%), когда перед страной закрываются рынки.

Последней каплей стало снижение Standard & Poor`s рейтинга США спустя несколько дней после «мировой» республиканцев и демократов о повышении планки госдолга страны. Это было сделано впервые с 1917 года. Планка была понижена с самого высокого уровня ААА до АА+ с негативным прогнозом. А это означает, что падение показателя возможно в течение 1 - 1,5 года. Далее последовал обвал рынков. К примеру, как пишет Rzeczpospolita, массовая распродажа акций фондовиками с начала августа привела к снижению сбережений польских граждан почти на 9 млрд. долларов (1 долл. - 2,8 злот.).

Главный экономический советник Белого дома Джин Сперлинг резко раскритиковал действия Standard and Poor`s, указывая на просчеты агентства, нестыковка составила 2 трлн долларов.

В свою очередь, S&P рекомендовало демократам и республиканцам научиться побыстрей договариваться. Между тем, еще двое из тройки рейтинговых монстров - Moody`s и Fitch уже давали свою, отнюдь неутешительную, оценку будущего экономика США, правда, обвалить рейтинг Штатов пока не отважились.

Украину «лихая година» не минула. В начале кризиса, в октябре 2008 года, Moody`s Investors Service, несмотря на все заверения власти, что нас финансовые перипетии минут, понизило прогноз по суверенным рейтингам нашей страны с "позитивный" до "стабильный". А уже в феврале 2009 года Standard & Poor`s обвалил долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В/В» до «ССС+/С», а также долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингам был дан «негативный».

Отечественный фондовый рынок, как утверждали эксперты, проигнорировал решение S&P. Создавалось впечатление, что украинские игроки перестали оглядываться на действия рейтинговых агентств. Это подтверждает и укрепление гривни в тот момент. Но негативные настроения на рынках такие действия агентства взвинтили. Украина пополнила список «неблагонадежных», что является первоочередным ориентиром для настроений инвесторов.

Таким образом, возникает вопрос, что же такое рейтинговая оценка – предупреждение или провокация?

Как считает Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик", «не стоит искать заговор или провокацию в действиях ведущих рейтинговых агентств. Они достаточно консервативны в своих шагах и зачастую понижают рейтинги, скорее, с опозданием (как это произошло с суверенным рейтингом США), только многократно проверив, есть ли для таких рейтинговых решений все основания. Понижать рейтинги без основания, в качестве устрашения, не может себе позволить ни одно агентство».

Что касается заявлений из еврозоны, то, как отметил эксперт, «страны ЕС не устраивает сложившаяся ситуация, когда европейским инвесторам о надежности эмитентов рассказывают американские рейтинговые агентства. Скорее всего, Евросоюз всеми силами будет стараться снизить зависимость от американской "большой тройки", создаст им достойного европейского конкурента».

С ним согласен Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине: «Действия рейтинговых агентств называть провокациями не стоит. Будучи обвиненными в 2008-2009 годах в том, что они смотрели «сквозь пальцы» на рейтинги отдельных видов облигаций (преимущественно ипотечных), рейтинговые агентства пытаются сейчас проявить принципиальность. Такие действия в условиях реального замедления темпов роста мировой экономики и долговых проблем в еврозоне могут привести к обвалу финансовых рынков, удорожанию заимствования и обслуживания долгов стран и корпораций. Также, вероятно, произойдет сокращение, а в некоторых случаях даже закрытие лимитов кредитования на межбанковском рынке, что, конечно, будет тормозить темпы роста многих экономик, сильно зависящих от банковского кредитования. В первую очередь могут пострадать экономики еврозоны – Италии, Испании, Франции, не говоря уже о Португалии, ВВП которой в первом квартале сократился в годовом выражении, а также Греции, Ирландии, где до сих пор имеет место рецессия. Также могут пострадать экспортоориентированные страны, так как внешний спрос на их товары во многом подпитывается кредитами».

Более того, отмечает эксперт, «в своем комментарии S&P отметило возможность распространения кризиса на азиатские страны, которые остались в стороне от кризиса 2008-2009 годов. Действительно, экономика этого региона продолжает во многом зависеть от экспорта товаров в развитые страны, так как внутренний рынок остается слабым. Эти комментарии могут наделать много шуму и ускорить процесс удорожания кредитных ресурсов, сворачивания кредитования. Перерастет ли это в мировую рецессию, пока сказать сложно. Все-таки объемы новых выданных ипотечных и потребительских кредитов намного ниже, чем в 2008-2009 годах. Доля токсичных кредитов также снизилась. Возможно, рецессия будет зафиксирована лишь в некоторых странах, но не во всем мире, как это было в 2009 году».

Исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Артем Кучин подчеркивает, что «ведущие рейтинговые агентства очень сильно влияют на мировые рынки, их оценка не остается незамеченной. Поэтому необходимо провести расследование предположений об утечке "инсайдерской" информации из агентств, таким образом подтвердив или опровергнув обвинения в умышленном, корыстном подрыве рынка».

По мнению начальника отдела стратегии ОТП Банка Евгении Зиновьевой, «ни одна организация не в состоянии сделать качественный прогноз даже на среднесрочную перспективу. Вопрос заключается в том, что рейтинговые агентства являются заложниками ситуации. При негативной оценке страны и компании начинают отказываться от их услуг. Это произошло в ряде стран, и в Украине».

(В Украине начало 2009 года ознаменовалось дружной реакцией банков отторжения по отношению к ведущим международным рейтинговым агентствам – сразу три банка в течение месяца заявили о прекращении сотрудничества с Fitch. «Первоотказниками» стали банки «Надра», «Родовид Банк» и «Кредит-Днепр»).

В то же время, по мнению эксперта, «если рейтинговые агентства перестанут оценивать мировую экономику, то финансовые рынки превратятся в «рынок лимонов»: инвесторы не будут иметь ориентиров, стоимость заимствований возрастет (премия за дополнительный риск), что еще больше усугубит кризис.

Можно ли говорить о заговоре? Учитывая, что крупнейшие рейтинговые агентства находятся в США, вполне возможно давление на них со стороны правительства или банковских консорциумов с целью влияния на экономики других стран. Но доказательств этому нет. Теоретически, рейтинговые агентства способны завалить любую экономику с помощью своих прогнозов».

Владимир Щелкунов, президент ICC Ukraine отмечает, что «многие трейдеры, действительно, восприняли позицию S&P как руководство к действию. Они напуганы призраком кризиса 2008 года и действуют, скорее, на эмоциональном уровне. Лично мне сложно понять слепую веру в рейтинги – ведь те же самые агентства устанавливали высокие рейтинги ценным бумагам, которые обрушили финанcовый мир в пропасть три года назад.

Что же касается конфликта с Евросоюзом, то он тянется не первый год. Похоже, внутри ЕС нет согласия относительно идеи создания РА. Ведь, например, на Кипре действует агентство РА Capital Intelligence, и на его базе можно было бы развернуть новую структуру за год-два. Кстати, КРА Fitch не совсем американское, по крайней мере, по структуре собственности – им владеет французская компания».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отмечает, что «действия международных рейтинговых агентств уже давно вызывают нарекание и споры относительно их эффективности. Фактически они прозевали, или не хотели заметить, проблемы на рынке ипотечных ценных бумаг, которые привели к кризису 2007 года. Чего только стоят их рейтинги в отношении Mellon`s Lynch, в то время как компания оказалась банкротом.

Кризис в Украине в конце 2008 года тоже во многом связан с рейтингами международных агентств, которые они начали резко снижать, что вызвало панику среди зарубежных инвесторов и только усугубило ситуацию в стране. Поэтому можно сказать, что во многом кризис в Украине был подогрет ими. Они в отдельных случаях явно не понимали специфики украинской экономики и обнародовали ошибочные мнение, базируя свои расчеты на основании учебников по теории экономики, нежели на практике украинской экономики».

Относительно снижение рейтинга США, то, по мнению эксперта, «на сегодня есть масса спорных вопросов. Почему S&P не реагировало, когда во время администрации Буша младшего за счет роста военных расходов госбюджет США из профицитного стал дефицитным, почему не было реакции, когда правительство США осуществляли громадную эмиссию доллара и за счет этих денег покрывали убытки частных компаний и банков в 2008-2009 годах. Это во многом вызывает настороженность в отношении оценок рейтинговых агентств».

Как подчеркивает эксперт, уже сейчас видно, что за счет снижения рейтинга США, прежде всего, выросли кредитно-дефолтные свопы (фактически уровень суверенного риска) в Китае, Индонезии, Южной Корее, Колумбии, Перу. Складывает крайне негативная ситуация среди развивающихся стран, так как они очень зависят от экономики Америки и от стабильности доллара как мирового платежного средства. Снижение рейтинга, в первую очередь, ударило по развивающим странам, чем по самим США. Действие S&P резко обвалило цены на металл (только за 8 августа индекс СМА упал более чем на 2%), продукты питания, химпродукцию. Это свидетельствует о том, что мировая экономика находится на пути снижения спроса на этот товар. Другими словами, второй виток кризиса набирает обороты».

И еще один интересный момент. Газета The Daily Mail утверждает, что неизвестный инвестор в июле «сыграл в тотализатор» - поставил 850 миллионов долларов на то, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг. Ставка составляла 10 к одному, то есть, на кону было более 8 миллиардов долларов.

Издание отмечает, что, по мнению экспертов, человек, заключивший пари, мог обладать инсайдерской информацией о намерении S&P.

История напоминает 1992 год, когда за одну ночь на падении британского фунта финансист Джордж Сорос заработал миллиард долларов.

Правдивая информация о «тотализаторе» или нет, покажет время. А сейчас после двухдневного резкого обвала рынки восстанавливаются, нефть дорожает. Что касается Украины, а именно живучести гривни, то, по мнению экспертов, Нацбанк на данный момент способен удержать валютный курс.

Что касается перспективы, то, по словам руководителя аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александра Вальчишена, все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне. "Основным внутренним риском страны выступает отсутствие реформ, и главным риском является косметический ремонт над операциями "Нафтогаза", - считает эксперт.

Он считает, что доллар продолжит оставаться одной из слабых валют мира. Валюты других стран, в первую очередь, развивающихся, будут находиться под давлением на усиление. "Вместе с тем, на рынках возобновляется высокая волатильность, которая в случае новых шоков на финансовых рынках будет провоцировать бегство капиталов в "тихие гавани", т.е. активы, которые считаются наименее рискованными, – облигации США, Германии, золото", - подытожил эксперт.

Елена Быстрицкая (УНИАН)