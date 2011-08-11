Индекс ПФТС сегодня упал на 4,11%, Украинской биржи – на 2,13%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 августа, упал на 4,11% – до 680,03 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 672 млн. 104 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,13% – до 1751,17 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 479 млн. 294 тыс. грн., из них на срочном рынке – 249 млн. 875 тыс. грн.