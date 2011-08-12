Четыре страны ЕС запретили короткие продажи акций

Франция, Италия, Испания и Бельгия наложили запрет на короткую продажу финансовых акций, детали которого варьируются в зависимости от страны, сообщает Reuters.

Государства предприняли этот согласованный шаг, пытаясь восстановить доверие на рынках, подорванное слухами о плохом состоянии банков и высокой стоимостью заимствований. Мера вступает в силу в пятницу.

Индекс европейских банковских акций DJ Stoxx рухнул на 37% с февральского пика и задел 28-месячный минимум в четверг. Только с начала августа индекс потерял 17%.

Европейские регуляторы ранее отбрасывали идею о наложении полного запрета на короткие продажи, при которых инвесторы берут акции в долг и продают их, рассчитывая, что их стоимость упадет и они смогут выкупить их по более низкой цене.