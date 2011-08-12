Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,78%, Украинской биржи – на 4,10%
18:19, 12 августа 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 542 млн. 395 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.
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