Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,78%, Украинской биржи – на 4,10%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 542 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.