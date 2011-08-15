Индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов вырос на 1,37%

Японский индекс Nikkei на закрытии сегодняшней торговой сессии повысился на 1,37%, сообщает РБК.

Такая динамика биржевого индикатора во многом связана с позитивными новостями конца прошлой недели. В частности, мировые биржи продемонстрировали уверенный рост, после того как на прошлой неделе четыре европейских государства, включая Францию, приняли решение о запрете коротких продаж акций, а ВВП Японии, согласно данным за апрель-июнь 2011 г., сократился не так серьезно, как утверждали прогнозы.