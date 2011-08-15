Сегодня утром рост на рынках акций продолжился - эксперт

Сегодня утром рост на рынках рисковых активов продолжился.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на мировых фондовых рынках аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, фьючерсы на индекс S&P 500 утром в понедельник, 15 августа, прибавляли в пределах до 1% на фоне аналогичного по масштабам роста стоимости австралийского и новозеландского доллара. Также сегодня с утра доходность долговых обязательств Италии и Испании снова снижается, что продолжается уже шестую торговую сессию подряд. «Таким образом, баланс сил все еще уверенно на стороне покупателей рисковых активов», - сделал вывод аналитик.

С другой стороны, подчеркнул он, «участникам рынка следует помнить, что рынки продолжают находиться в состоянии высокой волатильности». По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, этот факт имеет два противоречивых следствия. Во-первых, срок жизни рыночных тенденций существенно меньше, чем в более спокойные времена. Во-вторых, развитие импульса (роста или снижения) по своей силе превосходит любые информационные поводы. «Таким образом, привычные паттерны поведения рынков акций в краткосрочном периоде будут работать существенно реже», - полагает аналитик.