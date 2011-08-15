Индекс Украинской биржи на прошлой неделе снизился на 14,4% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошедшей торговой недели снизился на 14,4%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в пятницу, 12 августа, закрылись значительным ростом котировок, после существенных распродаж акций на протяжении восьми торговых сессий. Индекс Украинской биржи вырос на 4,10% после достижения годового минимума.

По информации аналитиков, лидером роста в пятницу стала генерирующая компания «Центрэнерго» (+9,12%). На протяжении восьми предыдущих торговых сессий эти акции потеряли 30,1%, что оказало существенное влияние на снижение индекса Украинской биржи (-24,5% за этот период). Бумаги другой генерирующей компании - «Захидэнерго» - также выросли - на 7,53%, прибавив 12,4% за два торговых дня после снижения на 13,6% на протяжении трех торговых сессий.

Аналитики также отмечают, что стоимость акций телекоммуникационной компании «Укртелеком» на Украинской бирже в пятницу не изменилась. По итогам пяти предыдущих торговых сессий котировки компании упали на 20,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта. Общий объем торгов составил 542 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.