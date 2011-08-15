Эксперты: западные фондовые биржи в пятницу выросли на фоне данных из еврозоны и США

Западные фондовые биржи завершили торги пятницы, 12 августа, ростом индексов на фоне вступления в силу решения в некоторых странах еврозоны о запрете необеспеченных коротких продаж акций, а также сильных данных из США по розничным продажам.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, рост фондовых индексов в пятницу несколько сдерживался слабыми данными по динамике промышленного производства Еврозоны, а также снижением индекса потребительского доверия в США.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка за август, данные о притоке иностранного капитала за июнь и индекс деловых ожиданий в строительном секторе США за август.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые индексы завершили торги 12 августа на позитивной территории. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+10,1%), «Центрэнерго» (+9,12%) и «Захидэнерго» (+7,53%). Хуже рынка выступили бумаги «Донбассэнерго» (-0,58%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта. Общий объем торгов составил 542 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.