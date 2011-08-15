Эксперт: вторая половина августа станет для инвесторов периодом относительного спокойствия

С точки зрения инвесторов, вторая половина августа на украинском фондовом рынке должна стать периодом относительного спокойствия.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, при росте рынка акций до уровня 2200 пунктов инвесторам следует сохранять защитные короткие позиции на срочном рынке, при продолжении снижения рынков акций – проводить разбалансировку портфеля с целью увеличения доли акций в портфеле. «Для активных, но осторожных трейдеров мы рекомендуем дождаться формирования консолидации индекса в диапазоне 1850-1950 пунктов и открывать позиции уже в направлении выхода рынка из такой консолидации. По состоянию на завершение торгов в прошлую пятницу значение индекса Украинской биржи по сравнению с минимальным уровнем недели повысилось почти на 10%, что можно считать первым необходимым (но не достаточным) признаком стабилизации ситуации», - подчеркнул аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что за неделю с 5 по 12 августа значение индекса Украинской биржи понизилось на 14,4%, достигнув минимумов осенней коррекции. В настоящий момент снижение индекса от максимальных значений 2011 года составляет почти 40%, от уровней начала года – 25%. Среди представителей первого эшелона наибольшие потери за неделю понесли акции Енакиевского метзавода, Авдеевского КХЗ, «Укрсоцбанка» и «Донбассэнерго», котировки которых понизились более чем на 20%. Лучше рынка выглядели бумаги Стахановского ВСЗ, а среди представителей второго эшелона –«Лугансктепловоза», которые за неделю подорожали на 3,3%. Также уверенно лучше рынка выглядели акции «Захидэнерго», «Укрнафты» и «Днепроэнерго». «Однако особые случаи ликвидности не позволяют считать динамику данных акций показательной», - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 августа, вырос на 1,78% – до 692,11 пункта. Общий объем торгов составил 542 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 4,10% – до 1822,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 999 тыс. грн., из них на срочном рынке – 177 млн. 278 тыс. грн.