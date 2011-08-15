Украинские акции в пятницу восстанавливали потерянные позиции на зарубежных рынках - эксперты

Украинские акции в пятницу, 12 августа, восстанавливали потерянные позиции на зарубежных рынках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в пятницу вырос на 2,6%, завершив восьмидневное снижение, по итогам которого он потерял 23,7%. Среди лидеров роста оказались акции агрокомпании Agroton (+4,35%), за три торговые сессии бумаги компании выросли на 15,5% после достижения годового минимума 9 августа. Торги акциями агропромышленной компании Kernel и угледобывающей компании Sadovaya закрылись ростом котировок на 3,3% и 1,8% соответственно.

Однако, отмечают аналитики, не все бумаги в пятницу продемонстрировали положительную динамику. Так, стоимость акций Milkiland и MHP не изменилась, зафиксировав минимальное значение в этом году. Тем не менее, бумаги горнорудной компании Ferrexpo укрепились на 5,0%, продемонстрировав рост на 8,2% на протяжении четырех торговых сессий.