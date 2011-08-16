Украинский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос
08:30, 16 августа 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 августа, вырос на 3,63% – до 717,21 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 881 млн. 271 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,70% – до 1890,37 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 294 млн. 344 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 632 тыс. грн.
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