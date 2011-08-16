"Кернел" покупает компанию "Русские масла"

Компания Kernel Holding S.A., один из крупнейших производителей растительного масла в Украине, покупает 100% долю в компании «Русские масла», производителя подсолнечного масла в России.

Об этом говорится в сообщении "Кернел", текстом которого располагает УНИАН.

Стоимость приобретаемой российской компании оценивается в 60 млн. долл., при этом оплата денежными средствами составит 15 млн. долл. Стороны подписали договор купли-продажи, и данная операция уже одобрена Антимонопольным комитетом Российской Федерации. Тем не менее, для окончательного закрытия сделки, ожидаемого в начале сентября, стороны должны выполнить ряд условий.

Отмечается, что суммарная дополнительная мощность трех заводов, которые будут приобретены в рамках транзакции, составляет 400 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Одна производственная площадка находится в Краснодарском регионе, две другие – в Ставрополье, на юге России. Мощности по рафинации и бутылированию компании «Русские масла» составляют 100 тыс. тонн масла в год.

"Кернел" ожидает, что в течение 2012 финансового года данное приобретение позволит получить дополнительную прибыль до вычета процентов, амортизации и налогов (EBITDA) порядка 20 млн. долл.

«Данное приобретение является относительно небольшим для "Кернела", но предоставляет возможность начать операционную деятельность в России уже сейчас, опираясь на хороший, по прогнозам, урожай подсолнечника 2011-го года. Более того, данная сделка дает возможность нашей компании в долгосрочной перспективе географически диверсифицировать свою деятельность и получить выгоды от, как правило, высокого урожая подсолнечника в России, которая является вторым в мире производителем и третьим в мире экспортером подсолнечного масла. Безусловно, мы видим данное приобретение как наш первый шаг в России, как платформу, на базе которой мы будем развивать опыт на новом для нас перспективном рынке. Мы ожидаем, что это приобретение - первое для нас за рубежом - расширит нашу деятельность в России, основываясь на модели бизнеса, успешно развитой в Украине”, - заявил председатель Совета директоров Kernel Holding S.A. Андрей ВЕРЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. "Кернел" – одна из крупнейших в Украине агропромышленная компания. Входит в тройку лидеров экспортеров зерновых и подсолнечного масла.

Компания производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками "Щедрый ДАР", "Стожар", "Чумак Домашня", "Чумак Золота" на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.