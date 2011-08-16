Польские фондовые индексы начали вторник ростом

Основные индексы польского фондового рынка начали первый день торгов новой недели после нерабочего из-за праздника понедельника ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс "голубых фишек" начал вторник 0,46% ростом, открывшись на уровне 2,342 тыс. пунктов.

Индексы средних и небольших компаний в начале дня поднялись на более чем 2%: mWIG40 прибавил 2,39%, sWIG80 - 2,29%.

Индекс всего рынка начал торги около 1-процентным ростом.

Как сообщал УНИАН, WIG20 на прошлой неделе прервал длящуюся с начала августа серию минусовых сессий, в результате которых опустился на минимальный с февраля прошлого года уровень ниже 2,2 тыс. пунктов.