Все ликвидные бумаги Украинской биржи в понедельник показали рост - эксперт

Все ликвидные бумаги Украинской биржи в понедельник, 15 августа, показали рост.

Об этом cообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что Украинская биржа завершила понедельник ростом. Среди лидеров выделились «Мотор Сич», «Укрсоцбанк», Авдеевский коксохим, «Центрэнерго». По итогам дня котировки этих эмитентов повысились на 7,7%, 6,9%, 6,8% и 6,6% соответственно. Среди аутсайдеров оказались «Укртелеком» и «Лугансктепловоз». Их рост составил всего 0,6% и 0,1% соответственно.

По словам И.ЗВЯГИНЦЕВОЙ, зарубежные фондовые рынки также завершили день на положительной территории. Американские Dow, Nasdaq и S&P 500 росли третью торговую сессию подряд, увеличившись на 1,9%, 1,9% и 2,2% соответственно. Британский FTSE 100 показал рост 0,6%, немецкий DAX поднялся на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 августа, вырос на 3,63% – до 717,21 пункта. Общий объем торгов составил 881 млн. 271 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 3,70% – до 1890,37 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. 344 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 632 тыс. грн.