Эксперты: позитивный фон для роста рынков акций был заложен еще в пятницу

Позитивный фон для роста рынков акций был заложен еще в прошлую пятницу.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, сильные данные по розничным продажам в США, а также принятие решения в четырех странах еврозоны о запрете необеспеченных коротких продаж акций способствовали росту американских и европейских индексов на закрытии в пятницу. Торги на фондовых площадках Европы и США в понедельник, 15 августа, проходили на положительной территории. Новость о том, что Google купит компанию Motorola Mobility за 12,5 млрд. долларов, также отразилась на повышении индексов. Кроме этого, рост индекса Украинской биржи был поддержан данными по ВВП Японии, который хотя и сократился на 0,3%, но все же снижение было не таким сильным, как ожидалось.

Как отмечают аналитики, все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Захидэнерго» (-1,67%), завершили торги понедельника в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги «Мотор Сичи» (+7,67%), «Укрсоцбанка» (+6,87%) и Авдеевского КХЗ (+6,79%).

По информации аналитиков, сегодня выйдет предварительный ВВП еврозоны за второй квартал 2011 года. В США будут опубликованы данные по числу начатых строительств домов и данные по промышленному производству.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 августа, вырос на 3,63% – до 717,21 пункта. Общий объем торгов составил 881 млн. 271 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 3,70% – до 1890,37 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. 344 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 632 тыс. грн.