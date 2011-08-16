Российский "Внешэкономбанк" увеличил свою долю в "Проминвестбанке" до 97,85%

Российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ) увеличил свою долю в капитале "Проминвестбанка" (г. Киев) с 93,84% до 97,85%.

Об этом говорится в сообщении "Проминвестбанка", обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что "Внешэкономбанк" приобрел 4%-ный пакет акций на вторичном рынке. О сумме сделки не сообщается.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 34,59 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 27,162 млрд. грн., обязательства - 29,997 млрд. грн., уставный капитал - 5,299 млрд. грн., собственный капитал - 4,593 млрд. грн.

«Проминвестбанк» в первом полугодии 2011 г. получил прибыль в 3,6 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа т.г., владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».