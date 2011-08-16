Акции украинского нефтегазового сектора в Лондоне закрылись разнонаправленно - эксперты

Акции украинского нефтегазового сектора на Лондонской фондовой бирже по итогам вчерашних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в то время как котировки Regal Petroleum на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 15 августа, упали на 6,14%, бумаги JKX Oil & Gas выросли на 1,3%, продемонстрировав рост на 6,7% по итогам трех торговых сессий. Стоимость Cadogan Petroleum не изменилась.

По информации аналитиков, акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в понедельник выросли на 4,6%, продемонстрировав рост на 13,1% по итогам пяти торговых сессий. При этом бумаги Ferrexpo потеряли 30,2% в период с 22 июля по 8 августа. Акции агропромышленной компании MHP прибавили 3,85% после падения на 23,3% во время распродаж.

Как отмечают аналитики, Варшавская фондовая биржа 15 августа была закрыта по причине государственного праздника.