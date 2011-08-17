Харьков выпустит муниципальные облигации на 99,5 млн. грн. для ремонта дорог к Евро-2012

Харьков до конца текущего года выпустит муниципальные облигации на 99,5 млн. грн. для привлечения средств на ремонт дорог к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее решение сегодня, 17 августа, приняли на сессии депутаты горсовета.

По данным пресс-службы, «средства, привлеченные через заимствование, направят на ремонт и реконструкцию дорог для своевременной и качественной подготовки города к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Облигации планируется выпустить до конца текущего года единоразово на период до трех лет со сроком погашения не позднее 31 декабря 2014 года. Предполагается, что процентная ставка по облигациям будет установлена на уровне не более 15% годовых.

Напомним, что предельный объем долга бюджета города Харькова на 2011 год предусмотрен в размере 400 млн. грн. На сегодня 300,5 млн. грн. из этой суммы составляет кредит, привлеченный для обновления парка троллейбусов и автобусов в рамках подготовки к Евро-2012.