На Украинской бирже во вторник возобладали пессимистичные настроения - эксперт

На Украинской бирже во вторник, 16 августа, возобладали пессимистичные настроения.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По информации аналитика, лидером падения на Украинской бирже во вторник стали бумаги банка «Надра», Харцизского трубного завода, Алчевского меткомбината и Авдеевского коксохима. Их котировки снизились на 4,8%, 4,3%, 4,1% и 3,9% соответственно.

И.ЗВЯГИНЦЕВА отметила, что единственной бумагой, показавшей рост на Украинской бирже во вторник, оказались акции Центрального ГОКа – на 2,9% по итогам дня. Кроме того, «Укртелеком» повел себя индифферентно по отношению к рынку, опустившись всего лишь на 0,2%.

По словам аналитика, мировые индексы во вторник двигались разнонаправленно. Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 упали на 0,7%, 1,24% и 1% соответственно. FTSE 100 слегка подрос – на 0,1%, а DAX опустился на 0,5%. Японский Nikkei 225 потерял 0,55%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 августа, вырос на 0,30% – до 719,37 пункта. Общий объем торгов составил 210 млн. 886 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,93% – до 1853,98 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 876 тыс. грн., из них на срочном рынке – 140 млн. 195 тыс. грн.