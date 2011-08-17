Эксперты: европейские индексы во вторник снижались на фоне слабых данных по ВВП еврозоны

Европейские фондовые индексы во вторник, 16 августа, снижались на фоне слабых данных по ВВП еврозоны.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В частности, констатируют аналитики, ВВП Германии вырос всего лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ожидался рост на 0,5%. Указанные данные разочаровали торговцев, потому что такой слабый показатель говорит о замедлении темпов развития самой крупной экономики в еврозоне. Эти новости увели рынки США в минус на открытии во вторник. Масла в огонь подлила и статистика из США, которая засвидетельствовала рост импортных цен, а также снижение числа строительств новых домов в стране.

В то же время, по словам аналитиков, подтверждение агентством Fitch рейтинга США на уровне ААА, а также рекордный рост промышленного производства в стране за последнее время несколько сдержали индексы от дальнейшего падения во вторник.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс потребительских цен в еврозоне, данные по уровню безработицы в Великобритании, а также индекс цен производителей в США.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые биржи завершили торги вторника со смешанной динамикой. Большинство акций индексной корзины Украинской биржи показало падение на уровне 2-3%. Лидерами снижения стали бумаги Алчевского металлургического комбината (-4,07%), Авдеевского КХЗ (-3,88%) и «Азовстали» (-3,42%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 августа, вырос на 0,30% – до 719,37 пункта. Общий объем торгов составил 210 млн. 886 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,93% – до 1853,98 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 876 тыс. грн., из них на срочном рынке – 140 млн. 195 тыс. грн.