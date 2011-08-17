Индекс Украинской биржи вчера снизился после нескольких сессий роста - эксперты

Индекс Украинской биржи вчера продемонстрировал снижение после нескольких торговых сессий роста.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Алчевского металлургического комбината на Украинской бирже во вторник, 16 августа, снизились на 4,1% после роста на 8,2% на протяжении нескольких торговых сессий. Бумаги Авдеевского КХЗ просели на 3,9% после роста на 10,1%. Торги акциями «Азовстали» закрылись падением котировок на 3,4% после подъема на 11,4% по итогам последних нескольких дней. При этом с 14 июля котировки «Азовстали» просели на 29,7%. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» потеряли 2,7% после роста на 11,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 августа, вырос на 0,30% – до 719,37 пункта. Общий объем торгов составил 210 млн. 886 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,93% – до 1853,98 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 876 тыс. грн., из них на срочном рынке – 140 млн. 195 тыс. грн.