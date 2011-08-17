Эксперты: украинские акции на Варшавской фондовой бирже сохранили позитивные темпы роста

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, вчера сохранили позитивные темпы роста.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR во вторник, 16 августа, вырос на 4,1%, продемонстрировав рост на 6,8% по итогам двух торговых сессий после снижения индекса на 23,7%. Среди лидеров торгов оказались акции агропромышленной компании Kernel (+5,1%), которые на протяжении трех торговых дней прибавили 8,7% после достижения годового минимума 10 августа.

Акции угледобывающей компании Sadovaya Group на Варшавской фондовой бирже во вторник также укрепились на 2,5%, а за три торговые сессии выросли на 8,2%. Тем не менее, стоимость бумаг производителя молочных продуктов Milkiland не изменилась и осталась на уровне годового минимума.

На Лондонской фондовой бирже во вторник, после роста на 13,1% на протяжении пяти дней, акции горнорудной компании Ferrexpo упали на 4,6%.