Эксперт: от приватизации энергетики выиграет в первую очередь потребитель

Заявленная правительством приватизация тепловой генерации и облэнерго должна рассматриваться в контексте перехода на рыночную модель энергорынка. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор отдела аудиторских услуг для предприятий промышленного сектора компании KPMG Дмитрий АЛЕВ.

"Частный собственник эффективнее действует в интересах самого предприятия, он будет делать все возможное для оптимизации, то есть сокращения затрат и увеличения доходов, а также увеличения качества услуг для создания дополнительных доходов", - отмечает он.

По мнению Д.АЛЕВА, в долгосрочной перспективе, учитывая ожидаемый переход на рыночные рельсы модели энергорынка, которая предполагает прямой контакт поставщика и потребителя, частные компании будут более гибкими. "И в борьбе за потребителя должны будут предлагать лучшее качество и стоимость услуг", - говорит он.

Для генерации очень важна стабильность поставок и их контролируемая стоимость, - считает Д.АЛЕВ. «Частный собственник будет сам контролировать этот аспект, в то время как руководство госкомпаний сильно зависит от решений профильного министерства, потребностей смежных предприятий, например, угольных, и не всегда может обеспечить максимально эффективные с экономической точки зрения поставки», - рассказывает он. По его словам, когда тарифы будут диктоваться свободным рынком, у генерации будет стимул снижать расходы и повышать качество услуг, а также расширять их перечень в борьбе за потребителя.

Напомним, Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которые планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций "Днепрэнерго" и 45,1% акций "Западэнерго", а также по 50% акций "Винницаоблэнерго", "Днепроблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго", 46% акций "Черкассыоблэнерго", по 45% акций "Крымэнерго" и "Черновцыоблэнерго", 40,06% акций "Донецкоблэнерго", 25,99% акций "Тернопольоблэнерго" и 25% акций "Киевэнерго".