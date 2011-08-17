Многие инвесторы пока не готовы принимать на себя риски, покупая акции - эксперт

Многие инвесторы пока не готовы принимать на себя риски, покупая акции, несмотря на их привлекательную стоимость, ввиду обеспокоенности нерешенными долговыми проблемами в Европе и опасений скатывания мировой экономики в рецессию.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, добавила она, с точки зрения технического анализа, американские фондовые индикаторы подошли к психологически важным уровням сопротивления, преодоление которых будет свидетельствовать о более уверенном коррекционном росте. Для индекса S&P это 1210 пунктов, для DJ – 11510 пунктов.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, торги на украинском рынке акций сегодня проходили довольно нервозно. «В некоторой степени почву из-под ног у участников выбили предыдущие волатильные торговые сессии, когда дневные колебания составляли плюс-минус 2% и более процентов», - считает аналитик.