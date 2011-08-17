Украинский фондовый рынок снова снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 августа, снизился на 0,72% – до 714,20 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 349 млн. 333 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,23% – до 1831,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 220 млн. 675 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 192 тыс. грн.