WIG-Ukraine закончил среду более 3% ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка в среду продолжил отрабатывать потери недавней паники на мировых фондовых площадках, закончив сегодняшние торги 3,34% ростом после более 4% плюса во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на максимальных значениях сессии 783,74 пункта, что на 15% выше достигнутого на прошлой недели исторического минимума 680 пунктов.

В тоже время украинский индекс, который растет пятую сессию подряд, закончил торги на 15% ниже своего уровня с 1 августа.

Главный индекс польского рынка WIG20, который сегодня пытался закрепиться выше 2,4 тыс. пунктов, закончил день 0,01% минусом на уровне 2,387 тыс. пунктов.

sWIG80 в среду прибавил 1,9%, а mWIG40 – 2,21%.

Как сообщал УНИАН, начавшаяся в начале августа из-за возможных проблем с обслуживанием долгов в США и в Европе фондовая паника обрушила польские «голубые фишки» на около 20%.