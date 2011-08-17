Торги на украинском фондовом рынке прошли в отрицательной зоне - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 17 августа, проходили в отрицательной зоне.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

Он подчеркнул, что «стартовый пессимизм был продиктован внешним негативом». Во вторник лидеры европейских стран так и не смогли достичь договоренности по поводу выпуска единых долговых инструментов еврозоны и увеличения размеров стабилизационного фонда. Отсутствие единой позиции относительно путей выхода из долгового кризиса усилило озабоченность инвесторов проблемами региона.

А.КУШНАРЕВ добавил, что дополнительным фактором падения котировок стала слабая макростатистика. По итогам июня уровень безработицы в Великобритании вырос до 7,9%, а число британских граждан, которые получают помощь по безработице, в июле увеличилось на 37,1 тыс., что стало максимальным повышением с мая 2009 года.

По словам аналитика, с открытием в плюсе американских площадок на украинском рынке сформировался восходящий тренд. Факторами роста стали хорошие корпоративные новости и позитивные статданные по индексу промышленных цен США. Июльский прирост данного индикатора составил 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали его повышение на 0,1%. «Умеренный рост цен служит одним из признаков того, что экономическая активность в США начинает медленно восстанавливаться, что снижает риски наступления новой волны рецессии в краткосрочной перспективе. На этом фоне отечественные игроки смогли отыграть часть первоначальных потерь», - объяснил А.КУШНАРЕВ.

Как отметил аналитик, основной бумагой, которая в среду тянула украинский рынок вниз, стала «Укрнафта», подешевевшая на 5,48%. Аутсайдерами сессии по темпам снижения цены среди представителей индексной корзины стали акции Стахановского вагонзавода, упавшие на 5,67%. Основные потери бумага понесла в конце дня, когда появилась новость о том, что предприятие остановит производство как минимум на 10 дней из-за проблем с сырьевым обеспечением.

По информации аналитика, хуже рынка в среду выглядели акции «Захидэнерго» (-1,89%), «Стирола» (-1,78%), «Укрсоцбанка» (-1,27%), «Донбассэнерго» (-1,26%). Лидерами ценового роста в первом эшелоне стали бумаги «Укртелекома», прибавившие 1,30%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 августа, снизился на 0,72% – до 714,20 пункта. Общий объем торгов составил 349 млн. 333 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,23% – до 1831,09 пункта. Общий объем торгов составил 220 млн. 675 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 192 тыс. грн.