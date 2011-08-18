Европейские рынки акций значительно снизились на торгах в четверг

Европейские рынки акций открылись резким спадом в четверг вслед за потерями на азиатских рынках и распродажей технических акций на Уолл-стрит, так как слабые корпоративные отчеты и опасения насчет устойчивости экономического роста заставляют инвесторов быть настороже, сообщает Reuters.

К 12:24 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 снизился на 2,08%, до 5220.82 пункта, немецкий DAX опустился на 3,36%, до 5748.91 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,35%, до 3177.79 пункта.

Инвесторы готовятся к выходу макроэкономических данных в США в четверг, включая еженедельную информацию о пособиях по безработице, продажах домов на вторичном рынке и индексе деловой активности от ФРБ Филадельфии.