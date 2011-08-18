Индекс Украинской биржи по состоянию на 12:48 упал на 3,59%, сообщает сайт биржи.

Общий объем сделок на бирже составил 84 млн. грн.

Индекс ПФТС по состоянию на 12:45 снизился на 1,03% - до 706,87 пунктов. Общий объем торгов составил 23 млн. 343 тыс. грн.

Украинские индексы снижаются вслед за европейскими рынками, которые открылись сегодня резким спадом.